Estados Unidos voltam a permitir entrada de refugiados de 11 países

WASHINGTON - O governo do presidente Donald Trump voltou a autorizar a entrada de refugiados de 11 nações ao país americano nesta segunda-feira, 29, depois de 94 dias de paralisação e aumentou as medidas de segurança do Programa de Admissão de Refugiados.

+ Juiz suspende parcialmente proibição de entrada de refugiados nos EUA

Em outubro de 2017, os EUA voltaram a receber refugiados, mas ordenou reforçar o processo de solicitações e excluiu os cidadãos de 11 países considerados "de alto risco".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Essa lista, que começou a ser elaborada depois dos atentados de 11 de setembro de 2001 e foi atualizada pela última vez em 2015, contém nações que representam "potencialmente maior risco" para os EUA, segundo disseram altos funcionários em uma conferência telefônica, sem dar nome aos países.

Apesar de não haver uma lista oficial desses países divulgada publicamente, os meios locais afirmam que ela inclui dez nações de maioria muçulmana mais a Coreia do Norte. Segundo grupos de defesa dos direitos dos refugiados, a lista conta com Egito, Irã, Iraque, Líbia, Mali, Somália, Sudão do Sul, Sudão, Síria e Iêmen.

+ Refugiados que vivem nos EUA têm dificuldade para reencontrar famílias

"A lista não tem nada a ver com a religião majoritária desses países, mas, sim, com o risco que se supõe para nossa nação", disse fontes da administração de Trump.

Mais rigor. A partir de agora, os cidadãos desses 11 países enfrentarão avaliações mais rigorosas "baseadas no risco" para que seus pedidos de refúgio sejam aceitos. "É muito importante que saibamos quem ingressa nos Estados Unidos", disse, em um comunicado, a secretária de Segurança Nacional, Kirstjen Nielsen.

Kirstjen explicou que essas medidas de segurança adicionais "dificultarão que os atores ruins explorem nosso programa de refugiados e assegurarão que adotemos um enfoque mais baseado no risco para proteger a nação".

+ Comentário racista atribuído a Trump trava reforma migratória no Congresso

O departamento liderado por Kirstjen elaborou uma série de recomendações e medidas para "fortalecer a integridade" do Programa de Admissão de Refugiados. A secretária de Segurança Nacional informou que se deverá fazer uma revisão e atualização da lista e dos critérios de seleção a cada seis meses.

Durante o ano fiscal de 2018, os EUA pretendem admitir um máximo de 45 mil refugiados, uma redução de 60% em relação aos 110 mil de 2017 e a cifra mais baixa desde 1980. Em dezembro, o país decidiu retirar-se do Pacto Mundial da ONU sobre proteção de imigrantes e refugiados por considerar que a política migratória dos EUA deve estar apenas nas mãos dos americanos. /EFE