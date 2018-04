Estatal italiana ampliará importação de gás da Líbia

O executivo-chefe da ENI, Paolo Scaroni, e o líder líbio Muamar Kadafi também discutiram neste final de semana um projeto para a ENI tomar parte em uma joint-venture no sul da Líbia, que usará gás natural líbio para fornecer energia aos vizinhos Nigéria e Chade, informou o jornal.

Desde o começo do ano, a Itália busca diversificar seu suprimento de gás, após a disputa entre a Rússia e a Ucrânia que em pleno inverno levou à interrupção no fornecimento do combustível.

A Argélia atualmente é a maior exportadora de gás para a Itália, seguida de perto pela Rússia. O gás líbio é levado à Itália através de um gasoduto submarino no Mediterrâneo, que transporta os 8 bilhões de metros cúbicos anuais. O gás líbio representa 10% do consumo italiano.