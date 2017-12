Estatal venezuelana fornecerá petróleo barato a Londres A prefeitura de Londres e a estatal venezuelana de petróleo, PDVSA, assinaram nesta terça-feira, 20, um acordo que permitirá à capital britânica reduzir pela metade os seus gastos com combustível. Cerca de 250 mil londrinos que recebem benefícios sociais terão desconto de 50% nas passagens de ônibus, em decorrência do barateamento dos preços, afirmou a prefeitura. A aproximação entre o presidente venezuelano e o prefeito de Londres, Ken Livingstone, um expoente da esquerda do Partido Trabalhista inglês, tem sido criticada dos dois lados do oceano. Críticos afirmam que recursos importantes, que deveriam estar sendo destinados à população carente venezuelana, estão sendo direcionados para uma das cidades mais ricas do mundo. A polêmica foi tamanha, na Venezuela, que impossibilitou uma visita de Livingstone a Caracas, poucas semanas antes da eleição que confirmou Chávez no poder por mais seis anos, em 3 de dezembro de 2006. Em maio do ano passado, Chávez desembarcou na Grã-Bretanha em uma visita não-oficial, o que lhe permitiu passar pelo país sem encontrar o primeiro-ministro, Tony Blair. Blair é alvo de críticas do líder bolivariano por sua aliança militar com o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush.