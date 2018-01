Estátua da Liberdade, reaberta para visitas no verão A Estátua da Liberdade, fechada imediatamente após os ataques terroristas de 11 de setembro, será reaberta para o público neste verão ? a partir de julho -, anunciaram as autoridades, hoje, A caução de US$ 7 milhões em doações, incluindo os US$ 100.000, presente do prefeito Michael Bloomberg, financiarão as reformas necessárias para que o monumento norte-americano possa ser reaberto. Atualmente, os turistas podem visitar a Ilha da Liberdade, mas não têm permissão para entrar dentro da estátua de 45 metros de altura, na baía de Nova York. ?A segurança de nossos cidadãos e a preservação da estátua são nossos principais objetivos?, disse a secretária do Interior Gail Norton, admitindo que os 118 anos do monumento são um ?atraente alvo terrorista?. O prefeito bilionário, que juntou-se a Norton durante a entrevista à imprensa, acrescentou que está ?orgulho do ter um pequeno papel? na operação de disponibilizar novamente a estátua ao público. De acordo com Norton, um exame do monumento revelou riscos potenciais de incêndio e a ausência de saídas. Procedimentos de triagem, muitos iguais aos dos aeroportos, e um sistema de reservas, para evitar longas filas, serão implementados assim que for reaberto em julho. Ela disse que depois que as melhorias forem completadas, o público poderá apreciar o panorama do deque de observação, no topo de seu pedestal, a cerca de 16 andares acima do solo. Mas não terá cesso à coroa da estátua, servida por uma escada de degraus estreitos, que não comportaria um grande número de turistas e não está de acordo com os códigos de construção, segurança e anti-incêndios. A ilha foi fechada por 100 dias, depois do 11 de setembro de 2001. Instalaram-se detetores de metal para checagem de passageiros das balsas que partem da baixa Manhattan, antes de sua reabertura em dezembro de 2001. Mas a estátua permaneceu fechada. Desde os ataques terroristas, segundo as autoridade, o número de visitantes a Liberty Island caiu 40%. Assim mesmo, mais que 4 milhões de pessoas já a visitaram desde então. A estátua sofreu uma grande restauração para seu 100º aniversário em 1986. O projeto atual de melhorias está sendo supervisionado pela Fundação Estátua da Liberdade- Ilha Ellis.