Estátua da Liberdade reabre em meio a paralisação

Ao longo do dia, turistas ansiosos fizeram fila no Battery Park, em Manhattan, à espera das balsas que levam à ilha onde fica o monumento. A visitação à Estátua da Liberdade estava suspensa desde 1º de outubro.

Na sexta-feira, o governador Andrew Cuomo anunciou que o Estado de Nova York arcaria com as despesas operacionais do parque, estimadas em US$ 61.600 por dia, a partir de 17 de outubro. Segundo ele, é do interesse econômico do Estado manter a visitação à Estátua da Liberdade aberta. Fonte: Associated Press.