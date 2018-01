Estátua da Liberdade reabre pela primeira vez desde 11/9 Com música militar e a presença da secretária de Interior Gale Norton, a Estátua da Liberdade voltou a receber hordas de turistas pela primeira vez desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra os Estados Unidos. A cerimônia de reabertura começou com um coral militar. Aaron Brown, âncora da emissora CNN, foi o mestre de cerimônias. "Não posso imaginar honra maior do que estar neste lugar e neste momento", declarou.