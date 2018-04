Estátua de Kim Jong-il a cavalo é inaugurada em Pyongyang

PYONGYANG - A Coreia do Norte comemora os 70 anos do nascimento de seu líder Kim Jong-il, morto em dezembro do ano passado. Um desfile militar foi realizado na capital do país, Pyongyang, com a presença de Kim Jong-un, novo líder norte-coreano e filho do dirigente morto.

Centenas de soldados e veículos militares desfilaram pelas ruas da capital, sob o olhar atento do novo líder e da cúpula militar da Coreia do Norte. Kim Jong-il foi homenageado por uma multidão agitando flores, além de um espetáculo de fogos de artifício.

Uma estátua de bronze representando o antigo líder montando em um cavalo foi inaugurada na capital, sob os aplausos de milhares de pessoas. As homenagens incluem ainda a criação de moedas de ouro e uma inscrição gigante feita em uma montanha.

Já o novo líder mostrou estar à vontade no cargo. Aplaudido de pé na Assembleia norte-coreana, Kim jong-un ordenou que todos sentassem, e foi prontamente atendido.

Kim Jong-il comandou a Coreia do Norte entre 1994, ano da morte de seu pai e primeiro líder do país, Kim Il-sung, até morrer, em 2011.

BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.