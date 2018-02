Estátua de Thatcher é decapitada em Londres Um homem de 37 anos decapitou uma estátua de mármore da ex-primeira-ministra Margaret Thatcher nesta quarta-feira, 03, empunhando um poste metálico contra a escultura da Dama de Ferro. A estátua tinha cerca de 2 metros de altura. A polícia disse que prendeu Paul Kelleher, em Londres, acusando-o de danos criminosos. Ele comparecerá no tribunal na quinta-feira. O atacante pegou uma das varas metálicas que sustentavam as cordas usadas para separar o público das obras expostas na Galeria de Arte Guildhall, e usou-a para bater na cabeça da estátua, disse a Corporação de Londres, organismo que supervisiona o distrito financeiro da capital britânica. "Este ato de vandalismo é totalmente deplorável, e acho esse comportamento profundamente triste", afirmou o prefeito da cidade de Londres, Lorde Alderman Michael Oliver. "Seja quais forem os pontos de vista sobre a política da baronesa Thatcher, ela é uma parte importante e única da história recente do nosso país." A estátua da primeira mulher a exercer o cargo de primeira-ministra na Grã-Bretanha estava no centro de um debate no início do ano. Discutia-se se a imagem de uma líder ainda em vida deveria ser exibida no Parlamento.