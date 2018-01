Estátua gigante de Mao é derrubada na China

PEQUIM - Uma estátua de Mao Tsé-tung sentado, de 37 metros de altura, foi demolida dias depois de ser concluída em uma zona rural da China. O motivo seria a falta de "aprovação das autoridades". Imagens que circularam nesta sexta-feira no Twitter e na internet mostraram a estátua já destruída.

Segundo o jornal Diário do Povo, porta-voz do Partido Comunista da China (o mesmo que difundiu as primeiras imagens) a estátua, que chamou a atenção não só pelo tamanho, mas também pela intensa cor dourada, foi destruída na localidade de Tongxu, na província central de Henan.

A escultura havia custado 3 milhões de iuanes (cerca de US$ 450 mil). A grande diferença dela para as outras centenas de monumentos dedicados ao homem que comandou a China com mão de ferro é que não se tratou de uma iniciativa pública. Ela foi financiada por vários empresários locais e levou nove meses para ser concluída.

Com a demolição, a estátua mais alta dedicada a Mao volta a ser uma de 32 metros erguida na cidade de Changsha, que retrata o líder em seus 20 anos.

Apesar de sua responsabilidade por milhares de mortes, Mao continua sendo uma figura respeitada na China, onde o Partido Comunista controla o debate sobre a história do país. O atual presidente, Xi Jinping, o considera uma “grande figura”. / EFE e AFP