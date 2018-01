Este é mais um de uma longa série de blecautes Os Estados Unidos ? e especialmente Nova York - já enfrentaram diversos blecautes. Os principais foram os de 1965, que deixou 4 milhões de domicílios sem energia só em Nova York, e o 1977, quando toda a cidade ficou sem energia, o que deu início a uma série de saques. Veja abaixo uma lista dos principais blecautes nos EUA em levantamento feito pelo site blackout.gmu.edu: 17 de agosto de 1959: Nova York sofre um apagão em apenas uma das áreas cobertas pelo sistema de energia. 13 de junho de 1961: Nova York sofre um blecaute em quatro áreas. A causa foi uma falha de equipamento elétrico. Toda a ilha de Manhattan é atingida. 28 de janeiro de 1965: A maior parte do estado de Iowa e pequenas partes de outros cinco estados são afetados por um blecaute. O apagão deixou 2 milhões de pessoas sem energia por duas horas e meia. 11 de abril de 1965: Um tornado atinge a região de Indiana e afeta o alto do Mississippi; de Indiana, o blecaute se espalha para St. Louis e para Iowa. 9 de novembro de 1965: Numa terça-feira, oito estados norte-americanos entram em completo blecaute após queda de um condutor de energia. Começando pelo Canadá, o blecaute atingiu a cidade de Toronto às 17h15. Várias cidades foram caindo no blecaute em seguida. Nova York entrou no apagão às 17h28. O problema atingiu 4 milhões de casas na área metropolitana de Nova York, e deixou entre 600 mil e 800 mil presos nos metrôs da cidade. O apagão durou quase 12 horas. 2 de dezembro de 1965: Aproximadamente um milhão de pessoas passaram por um apagão nos estados do Texas, Novo México, e no México por duas horas. 4 de julho de 1976: Um milhão de pessoas em 85% do estado de Utah e parte do Wyoming ficam sem energia por 1h30 a 6 horas. Verão de 1977: Nova York enfrenta um dos piores blecautes da história. Todos os bairros da cidade e outras áreas próximas ficam sem luz. Com o apagão começa um tumulto em alguns bairros. Lojas são saqueadas e destruídas. Focos de incêndio iluminam algumas partes da cidade. Em dois dias de tumultos, a polícia prende quase quatro mil saqueadores e a cidade sofre perdas de cerca de US$ 300 milhões. Para ler sobre o blecaute: Energia elétrica falha nos EUA e no Canadá Sobrecarga pode ter causado o blecaute Blecaute afeta quatro grandes aeroportos Para o FBI, blecaute foi "evento natural", diz fonte