Estender inspeção dará mais tempo à solução política O eventual prolongamento do prazo para as inspeções da Organização das Nações Unidas (ONU) no Iraque aumenta a chance de a questão iraquiana ser resolvida sem guerra mediante um acordo pelo qual Saddam Hussein abandonaria o poder em troca de imunidade irrestrita no país que o acolher como exilado. Esta foi a tônica dos primeiros comentários de especialistas franceses ao informe sobre as inspeções feito hoje ao Conselho de Segurança da ONU. Falando à Agência Estado, Atoine Sfeir, consultor do Parlamento Europeu para questões do Oriente Médio, disse que o prolongamento do prazo permite os Estados Unidos, dentro da lógica do ataque inevitável, prepararem melhor suas futuras operações militares, a começar pela maior aglutinação de tropas nas fronteiras iraquianas. "O contingente de 120.000 homens que Washington está concentrando agora na área ainda não será suficiente para que uma intervenção maciça se faça em condições de segurança satisfatória", disse Sfeir. Por sua vez, o analista Jean Guisnel, do Instituto Francês de Relações Internacionais e da revista Le Point, observou que o prolongamento do prazo aumentará a margem de manobra de Washington na busca de outros aliados para o ataque com "um mínimo de credibilidade na cena internacional, Grã-Bretanha à parte". Os dois especialistas acham, contudo, que Washington vai jogar com mais força a carta da solução pacífica da questão, tentando obter a renúncia de Saddam.