Estiletes encontrados em aviões nos EUA Estiletes e bilhetes suspeitos foram encontrados em duas bolsas deixadas no banheiro de dois aviões da companhia americana Southwest Airlines, informaram autoridades. A descoberta levou funcionários do governo dos Estados Unidos a ordenarem inspeções em mais de 7.000 aeronaves da frota comercial do país. Mesmo assim, as autoridades americanas não acreditam que as sacolas tenham sido deixadas nos aviões como prelúdio de um novo atentado dentro dos EUA. "Não se parece com um evento terrorista", disse Robert Mueller, diretor do FBI, durante visita a uma sucursal da polícia federal americana em Houston. "Creio ser seguro voar." Funcionários da Southwest faziam manutenção de rotina quando encontraram os itens em pequenas sacolas plásticas deixadas no banheiro de dois aviões que ontem à noite estavam em Nova Orleans e Houston, informou a companhia, por meio de um comunicado. De acordo com o comunicado, os itens pareciam "tentar simular uma ameaça" e cada sacola era acompanhada por bilhetes segundo os quais "os itens tinham a intenção de desafiar os procedimentos de segurança da Administração de Segurança em Transporte". "Não especularemos sobre quem pode ter deixado esses itens a bordo", prosseguia o comunicado.