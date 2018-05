Estilista brasileira da qual Kate Midleton é cliente vê vendas dispararem

A grife que desenhou o vestido usado por Kate Middleton para o anúncio de seu noivado registrou um enorme aumento nas vendas.

A empresa Issa London, da estilista brasileira Daniella Helayel, disse que as vendas ara a pré-coleção de outono-inverno de 2011 tinham aumentado 45% em relação ao ano anterior.

Daniela admitiu que o vestido azul escolhido por Kate - que custa £385 (cerca de R$ 995) - aumentou a atenção sobre sua grife.

Mas ela se recusa a comentar se vai ou não desenhar o vestido da futura princesa.

"Tivemos muito mais interesse e não tenho do que reclamar", disse ela ao jornal "The Observer" - antes do desfile da Issa na Semana de Moda de Londres.

"Tenho certeza que muito mais gente está de olho na Issa, mas eu faço o que é preciso fazer. A pressão é a mesma de sempre".

Outras celebridades que já vestiram as roupas da Issa incluem as atrizes Scarlett Johansson e Hilary Swank.

Daniela já desenhou roupas para o próximo filme de Madonna, "WE", que trata da socialite americana Wallis Simpson, que se casou com o príncipe Edward. Ele se tornou rei Edward 8, mas terminou renunciando ao trono para casar-se com Wallis, que era divorciada.

Associações com o casamento real devem beneficiar uma série de setores. Na semana passada, um site promovendo turismo para as ilhas da Sicília teve milhares de hits extra, em meio à especulação de que William e Kate poderiam passar sua lua-de-mel por lá.