Estilista de 87 anos fará o vestido de noiva da futura princesa Manuel Pertegaz já tem 87 anos. Mas muitos não esqueceram o grande estilista que criou modelos para as elegantes Audrey Hepburn e Lauren Hutton e outras atrizes e mulheres famosas. Entre essas pessoas, está obviamente a futura mulher do príncipe herdeiro da Espanha. É com um vestido criado por ele que Letizia Ortiz se casará, em maio, com Felipe. Pertegaz ainda trabalha em seu ateliê em Barcelona e seu estilo é descrito como elegante requintado. Como Hutton e Hepburn, faz parte da lista de clientes do costureiro a futura sogra de Letizia, a rainha Sofia. Letizia, de 31 anos, e o príncipe Felipe, de 36, estão de casamento marcado para o dia 22 de maio, na Catedral de Almudena, em Madri. O casamento colocará a ex-âncora da televisão espanhola em linha de sucessão para tornar-se a primeira rainha sem sangue real ou nobre da Espanha. Pesquisas feitas quando eles anunciaram seu noivado, em novembro, mostraram que os espanhóis ficaram emocionados com a escolha do príncipe. A família real é tida em alta conta por seus súditos que acompanham atentamente a vida amorosa do jovem e alto filho do rei Juan Carlos, que é o mais jovem de três irmãos. Como único homem, tornou-se o herdeiro do trono espanhol.