Estônia aprova adesão à União Européia Os eleitores da Estônia aprovaram hoje, por ampla maioria no referendo nacional, a adesão dessa ex-república soviética à União Européia. Com praticamente 100% dos votos contados, o "sim" alcançou 66, 9% e o "não", apenas 33,1%, informou a comissão eleitoral. O comparecimento às urnas foi de 63%. O resultado é amplamente visto como a coroação de mais de uma década de dolorosas reformas nesse país de 1,4 milhão de habitantes. A Estônia é o penúltimo dos oito países do Leste Europeu convidados a se unirem à UE em maio de 2005 a fazer um referendo sobre a adesão. A Letônia realizará sua votação na semana que vem.