Estônia permitirá voto pela internet nas eleições de março A Estônia pretende se tornar o primeiro país do mundo a permitir votação pela internet, na eleição parlamentar de 4 de março. O país investiu fortemente em tecnologia desde que se desligou da União Soviética e em 1991 já havia permitido a votação pela internet de forma limitada numa eleição local em 2005. Nesta semana, houve um teste nacional, com dez animais sendo candidatos a "rei da floresta". "É difícil dizer quantas pessoas poderiam votar (pela internet), mas 3.925 pessoas usaram o sistema na semana passada, quando usamos diferentes cenários eleitorais para escolher o rei da floresta", disse Arne Koitmae, da comissão eleitoral. Os estonianos têm tradição na internet. Eles ajudaram a desenvolver o sistema de telefonia Skype, que tem na Estônia uma importante base européia das suas operações. Um pouco menos de 10 mil cidadãos votaram pela internet nas eleições locais de outubro de 2005. Especialistas em computação estimam que entre 20 mil e 40 mil dos 940 mil eleitores registrados na Estônia votem pela rede entre os dias 26 e 28 de fevereiro, para que seus votos sejam computados na eleição do dia 4 de março. "Vou votar nessas eleições pela internet, é um bom sistema, e acho que meu avô, que tem mais de 80 anos, vai fazer o mesmo, ele já me liga no Skype", disse Toomas Talts, trabalhador do setor de tecnologia, ao testar o sistema. O eleitor terá de colocar seu RG, que na Estônia vem com um chip, num leitor acoplado ao computador, e em seguida precisará digitar duas senhas. O impulso tecnológico estoniano acontece apesar de o país ser um dos mais pobres da União Européia. Mesmo com um rápido crescimento, seu PIB per capita ainda é pouco superior à metade da média do bloco.