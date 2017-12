"Estou disposto a negociar", diz Arafat O presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, disse nesta sexta-feira que está disposto a negociar com Israel em todos os níveis, sendo eles a segurança, a política e a economia. Arafat revelou sua postura em uma entrevista concedida à Ansa em seu gabinete na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, onde há dois meses vive cercado por tanques israelenses. "Tudo bem. Estou esperando que ele faça o que queria", disse Arafat ao comentar as declarações do primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que lamentou não ter assassinado o presidente palestino quando liderou uma invasão ao Líbano em 1982. "O importante não sou eu. Quem importa é o meu povo, que sofre todos os efeitos desta escalada militar pelo cerco das cidades e povoados, pelo colapso econômico, pelas vítimas que dia após dia precisam enfrentar as humilhações impostas pelo Exército de Israel e pelos colonos judeus, proibidas pelas leis de direitos humanos e pelas resoluções internacionais." Segundo ele, os palestinos são "o único povo no mundo que entrou neste novo século sob ocupação." Para Arafat, "esta situação não pode ser aceita pela comunidade internacional e esperamos que ela intervenha para pôr fim à ocupação, para dar segurança a nós e a nossos lugares sagrados, queridos para os cristãos e para os muçulmanos". Arafat espera que a comunidade internacional "cumpra suas obrigações e que a Organização das Nações Unidas (ONU) envie rapidamente unidades de observadores para conter esta agressão e a ocupação de nossos territórios, reconhecidos pelos acordos de Oslo e pelos tantos outros que se seguiram, alguns deles assinados por Sharon e por (Benjamin) Netanyahu (ex-primeiro-ministro e rival de Sharon no Partido Likud, de extrema direita". Tais acordos "foram assinados na Casa Branca, com supervisão dos Estados Unidos, da Rússia da União Européia (UE) e de toda a comunidade internacional". Segundo Arafat, a maior parte do povo israelense é favorável à paz. "Por este motivo, estou seguro de que, cedo ou tarde, conquistaremos este objetivo. Não só pelos palestinos, mas também pelos israelenses, por nossos filhos, por seus filhos, pela segurança e pela estabilidade de todo o Oriente Médio", declarou. "Não podemos nos esquecer de que esta é a Terra Santa e que pertence a todo o mundo. A paz é importante para todos nós e tenho certeza de que no futuro poderemos viver juntos, palestinos e israelenses." Arafat disse ainda que está "disposto a seguir junto nessas negociações em todos os níveis, o que compreende a segurança, a política e a economia, auxiliando diretamente na implemantação dos planos Mitchell e Tenet?. O presidente palestino revelou também que vem mantendo contato constante com os Estados Unidos, mas não quis comentar as declarações do presidente George W. Bush em seu recente discurso sobre o Estado da União. "Não podemos nos esquecer de que o presidente Bush, em seu discurso na Assembléia Geral da ONU, ressaltou a necessidade de um Estado palestino independente e que esta é a postura permanente da UE, da Rússia, da China, do Japão, do mundo árabe e do movimento dos países não alinhados."