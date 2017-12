Estrada é detido nas Filipinas O ex-presidente das Filipinas, Joseph Estrada foi detido hoje de manhã em sua residência no bairro de San Juan, nos arredores de Manila. Acompanhado de sua esposa, Luisa Exército, seus filhos, José e Jude, entre outros familiares, o ex-mandatário entregou-se pacificamente as autoridades filipinas. Ex-ator de cinema, Estrada é acusado de corrupção, crime inafiançável no país. Joseph Estrada, de 64 anos, ficará detido no quartel-general da Polícia de Manila. Horas antes de sua detenção, Estrada gravou uma série de declarações nas quais se diz inocente. De acordo com promotores, Estrada reuniu uma fortuna de US$ 300 milhões através da cobrança de suborno, durante os 31 meses em que esteve no poder.