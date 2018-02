Estrangeiro na França deverá assinar termo contra burca

O governo está propondo legislação que restringirá a utilização do véu que cobre o rosto de algumas mulheres islâmicas, depois que um relatório do parlamento pediu, no mês passado, a proibição da burca em todas as escolas, hospitais, escritórios do governo e meios de transporte públicos. Morano declarou que o contrato voltado a estrangeiros que chegam ao país já define que são banidos na França o casamento forçado e a poligamia, porque "a igualdade entre homens e mulheres é um princípio fundamental da sociedade francesa". A ministra disse aos franceses, via rádio, que "o mesmo vale para o véu completo", por isso deveria ser inserido na determinação.

Ela planeja propor as mudanças em uma conferência a ser realizada amanhã, convocada pelo governo para avaliar o debate de três meses sobre identidade nacional, que expôs temores a respeito da imigração e do Islã. As informações são da Dow Jones.