Estrangeiros aliados do Taleban serão julgados Um comandante da Aliança do Norte informou que os estrangeiros aliados ao Taleban, que representam a linha dura da resistência da milícia em Kunduz, seriam julgados. A informação foi divulgada pela CNN. Kunduz era o último reduto do Taleban no norte do Afeganistão, após a milícia islâmica ter perdido este mês o controle de Cabul e da maior parte do território do Afeganistão. O Taleban concordou em deixar a cidade ontem à noite, após negociações com membros da Aliança do Norte, que mantinham um cerco ao reduto. Segundo a Associated Press, o principal comandante da Aliança do Norte, Atta Mohammed, afirmou que os árabes, paquistaneses e outros combatentes estrangeiros que lutavam ao lado do Taleban e estavam em Kunduz seriam entregues, mas não informou quando isso ocorrerá. Leia o especial