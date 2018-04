Estrangeiros saem do Chade após rebeldes enfrentarem governo

O primeiro grupo de estrangeiros deve deixar o Chade na noite deste sábado, 2. A afirmação foi feita pelo ministro da Defesa da França, depois que rebeldes invadiram a capital do Chade, Ndjamena, e enfrentaram tropas do governo próximo ao palácio presidencial. Um avião com 75 pessoas já teria deixado o país, segundo informações da agência de notícias France Press. Rebeldes enfrentam Exército na capital do Chade Herve Morin afirmou que cerca de 200 pessoas manifestaram vontade de deixar o país. O primeiro saiu da capital do Chade e segui viagem até a França em um avião militar francês. O ministro das Relações Exteriores, Bernard Kouchner, afirmou que mais de 900 pessoas devem sair do Chade e ir para a França. De acordo com autoridades francesas que também estão na capital do Chade, o presidente do país, Idriss Deby, está comandando a reação do governo a partir de seu palácio. Boa parte da comunicação na cidade foi cortada e há bastante confusão sobre o que está ocorrendo.