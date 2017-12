Estrangeiros são retirados da Costa do Marfim Mais de 2.400 estrangeiros, em sua maioria franceses, foram retirados da Costa do Marfim por causa do recrudescimento da guerra civil no país africano, anunciaram fontes da Força Aérea francesa neste sábado. Segundo as informações, 4.131 franceses estão na lista de pessoas que ainda aguardam serem retiradas. O restante pertence a 63 países diferentes. Cerca de 800 esperavam partir de Abidjã rumo a Paris ainda neste sábado.