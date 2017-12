Estrangeiros se dizem inocentes no Afeganistão Os oito estrangeiros da organização cristã Shelter Now International, que foram detidos no início da semana, sob acusação de incitar o catolicismo entre os mulçumanos, compareceram hoje, pela primeira vez, ao tribunal do Talibã, em Cabul, no Afeganistão. Eles se declararam inocentes perante o tribunal. O julgamento deve durar vários dias. Um dos acusados, o alemão George Taubmann, disse que está surpreso das acusações e que não estão tendo o direito de se defenderem. ?Nós fomos informados de todas essas acusações que simplesmente são mentiras. Não convertemos ninguém ao cristianismo?, alegou Taubmann.