Estranho penetra em reunião de partido de Grillo

No entanto, como 109 deputados e 54 senadores eleitos não tinham experiência política, não eram conhecidos do grande público. Um desconhecido não eleito pelo M5S ingressou na reunião, gravando vídeos de líderes, entre os quais Beppe Grillo, e quebrando parte do sigilo sobre a reunião.

No "conclave", os novos deputados e senadores do grupo ligado a Grillo decidiram que devolverão, todos os meses, € 5 mil - cerca da metade do salário de um parlamentar. A redução dos vencimentos dos congressistas é uma das bandeiras do M5S. / A.N.