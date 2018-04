Estudante acusado de matar brasileiro em universidade dos EUA alega inocência

BINGHAMTON - O estudante Michael Roque, de 20 anos, acusado de esfaquear o brasileiro João Souza, de 19, na Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, se declarou inocente. O defensor público de Roque protocolou a apelação em seu nome nesta terça-feira, 17. Ele é acusado de assassinato em segundo grau. João Souza foi atacado no domingo, 15, à noite, numa suíte residencial no campus da universidade, no estado da Pensilvânia. De acordo com informações da instituição, ele frequentou o ensino médio em Nova York, mas é nativo do Brasil.

Segundo o chefe da polícia da universidade, Timothy Faughnan, os investigadores do caso acreditam que Souza era de fato o alvo de Roque, mas não forneceu detalhes do caso. O presidente da instituição, Harvey Stenger, emitiu um comunicado afirmando que a polícia está trabalhando com a comunidade para manter o campus seguro. / AP