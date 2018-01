Estudante americano ganha dinheiro falsificando multas Um estudante universitário foi preso depois de descobrir uma nova forma de ampliar seus rendimentos: multas de estacionamento falsas. Segundo a promotoria, Anthony R. Gallagher, de 23 anos, faturou centenas de dólares colocando multas falsas em carros. Os bilhetes instruíam os motoristas a enviar o pagamento para uma caixa postal. Segundo as autoridades, as multas falsas eram réplicas exatas do bilhete recebido pelo próprio estudante em fevereiro de 2003, incluindo até mesmo o número de série. Gallagher foi identificado quando a polícia conferiu o número das multas falsas no arquivo e descobriu quem havia recebido a original. Os promotores dizem que Gallagher alugou uma caixa postal para receber os pagamentos, de US$ 40 (R$ 120) cada. O dinheiro já estaria na conta bancária do estudante.