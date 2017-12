Estudante americano seqüestrado em Nablus é libertado O estudante universitário americano Benjamin Bright-Fishbein, seqüestrado no sábado por palestinos armados na cidade cisjordaniana de Nablus, foi entregue na madrugada de hoje a Israel, segundo fontes militares israelenses. O Serviço de Segurança Preventiva da Autoridade Nacional Palestina (ANP) entregaram Bright-Fishbein na passagem de controle de segurança de Hauara, ao sul de Nablus. Bright-Fishbein, aluno da Universidade Hebraica de Jerusalém, declarou às autoridades que foi seqüestrado em um café da cidade onde estava fumando narguilé. No entanto, o fato de ser um judeu religioso chamou a atenção, pois não podem fumar nos sábados. Os seqüestradores, milicianos pertencentes às Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, filiadas ao Fatah, estavam armados com um fuzil, uma pistola e uma granada, e filmaram um vídeo em que exigiam às autoridades israelenses que libertassem prisioneiros palestinos, pois, caso contrário, o americano seria executado. O vídeo no qual Bright-Fishbein aparece com um solidéu e exibindo um documento que o credita como aluno da Universidade foi entregue à meia-noite a emissoras de televisão. Antes de ser libertado, o estudante americano foi interrogado por agentes do Serviço de Segurança Geral (Shin Bet). Bright-Fishbein contou aos jornalistas que os seqüestradores "agiram de forma desorganizada e estavam muito nervosos". O estudante também disse que foi levado de um lado a outro da cidade. Sobre os motivos de sua viagem a Nablus, Bright-Fishbein afirmou que seus colegas de faculdade disseram que é "uma cidade interessante", mas que sua visita "foi um grave erro".