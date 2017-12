Estudante australiano planejava massacre na escola Um adolescente australiano planejava assassinar a tiros vários de seus companheiros de escola e professores e depois suicidar-se, revelou seu diário, encontrado na semana passada, um dia antes do planejado ataque. De acordo com o ministro de Educação de Nova Gales do Sul, John Aquilina, o diário continha gráficos descrevendo o massacre. "Segundo as palavras do estudante, ele pretendia realizar uma ´réplica´ do massacre de Colorado", disse Aquilina. Em 1999, dois estudantes mataram 13 pessoas e se suicidaram na escola Columbine, nos EUA.