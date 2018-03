Estudante bósnio mata professor e comete suicídio Um estudante bósnio assassinou com um tiro um professor e feriu um outro antes de se suicidar. O crime ocorreu em uma escola da remota vila de Vlasenica, a cerca de 50 quilômetros a nordeste de Sarajevo, a capital da Bósnia, e foi o primeiro do tipo no país. O porta-voz do Ministério do Interior bósnio, Zoran Glusac, identificou o estudante, de 17 anos, apenas pelas iniciais D.P. (Dragoslav Petkovic, segundo uma emissora de rádio local) Com um revólver 7,65 milímetros, ele matou o professor de História Stamimir Reljic, de 53 aos, em frente à escola. Depois, entrou no prédio e atirou contra o professor de Matemática Saveta Mojsilovic, de 50 anos, que ficou ferido e está sendo tratado em um hospital. O estudante, então, se matou com um tiro na cabeça.