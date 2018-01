Estudante coloca ecstasy no chá de professora e é processado Promotores holandeses informaram hoje que devem apresentar uma acusação formal contra um estudante secundário que colocou uma grande dose de ecstasy no chá de sua professora. O garoto de 15 anos foi denunciado pelos colegas e expulso da escola Santo Aloísio, em Hilversum, a 30 quilômetros a leste de Amsterdã, logo após o incidente, ocorrido em junho. Segundo o diretor da escola, que se identificou apenas como sr. De Gier, o adolescente foi levado a um centro juvenil, onde ficou por várias semanas. A professora foi hospitalizada, e hoje encontra-se em licença médica. "Ela (a professora) tomou uma dose considerável (de ecstasy)", disse De Gier. "Ela teve problemas de concentração e ficou abatida", mas deverá retornar logo às classes, afirmou. De acordo com o diretor, o estudante tinha um histórico de problemas disciplinares, mas que se dava bem com a professora antes do incidente. Em Amsterdã, a procuradoria pública informou que o garoto, que não foi identificado por ser menor, poderá ser processado por "violação grave", crime que prevê uma pena máxima de até oito anos de prisão para adultos. Como o acusado será julgado como criança, sua sentença deverá ser menos severa.