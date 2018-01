Estudante de 15 anos mata a facadas colega de 14 Um estudante britânico de 15 anos foi detido após matar a facadas um colega de 14, durante uma briga na escola onde ambos estudavam. A polícia ainda investiga as causas do crime. A tragédia ocorreu hoje, no colégio Birkbeck, em Linconlshire, no norte da Inglaterra. De acordo com declarações de estudantes à polícia, o crime aconteceu pela manhã, no início das aulas, quando o garoto de 15 anos e seu colega de 14 - cujos nomes não foram informados - se encontraram na porta da escola, onde estudam 276 alunos com idades entre 11 e 16 anos. "Foi muito rápido. Os dois se agarraram e, depois, o garoto maior saiu correndo enquanto o outro ficou no chão, ensangüentado", revelou um dos alunos da escola. A vítima foi levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Logo após a detenção, o aluno agressor foi levado à delegacia de Skegness, onde seria interrogado. As aulas na escola só voltarão ao normal amanhã.