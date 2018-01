Estudante é morto a tiro em escola nos EUA Um estudante de 16 anos foi morto a tiro no estacionamento da escola secundária Lew Wallace, em Gary, no estado norte-americano de Indiana. De acordo com a polícia local, o autor do disparo foi um ex-aluno de 17 anos que havia sido expulso da escola no ano passado. Ele foi detido em seguida. O chefe da polícia, John Roby, disse que o suspeito "andou até a vítima, encostou o revólver em sua cabeça e atirou". Roby acrescentou que aparentemente o ataque foi planejado, que o motivo não é conhecido e que ninguém mais saiu ferido.