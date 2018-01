Estudante faz reféns, mata professor e segurança em escola de Moscou

MOSCOU- Um estudante armado fez mais de 20 alunos reféns em sua escola na região de Moscou, disse nesta segunda-feira, 3, um porta-voz da da polícia russa. Ao menos duas pessoas foram mortas pelo atirador - um policial e um professor.

De acordo com a polícia de Moscou, o estudante entrou armado na escola com um fuzil e abriu fogo. Ele era aluno do local, segundo investigações preliminares. Ele foi "neutralizado" por policiais horas depois da invasão.

Ainda segundo a polícia moscovita, não havia informações sobre crianças feridas no ataque. O motivo do crime ainda é desconhecido. / AP e REUTERS