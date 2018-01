Estudante indiano é assassinado a punhaladas na Rússia Um estudante indiano foi assassinado a punhaladas no centro de São Petersburgo (Rússia), informou nesta segunda-feira a Polícia local. O estudante da Faculdade de Medicina de São Petersburgo, de 27 anos, foi atacado na noite deste domingo nas proximidades de um albergue universitário, disse um porta-voz policial à agência "Interfax". Moradores do albergue chamaram a Polícia e uma ambulância, mas o jovem morreu no hospital em conseqüência dos ferimentos, indicou o porta-voz. As agressões e os assassinatos por motivos raciais são cada vez mais freqüentes na Rússia e apenas neste ano pelo menos 29 estrangeiros foram assassinados e outros 208 ficaram feridos em ataques realizados por "skinheads" ou ativistas de outros grupos radicais e neonazistas. Segundo organizações de direitos humanos, existem cerca de 50 mil neonazistas na Rússia, além de outros milhares de ativistas de agrupamentos nacionalistas que compartilham a ideologia xenófoba. Além dos estrangeiros, os racistas atacam cidadãos russos de outras etnias, em particular os oriundos das repúblicas do norte do Cáucaso.