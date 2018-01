Estudante inglês envia ameaça de morte a Bush Um estudante britânico desencadeou um alerta internacional ao enviar à Casa Branca um e-mail com ameaças de morte ao presidente norte-americano, George W. Bush. O estudante, que não foi identificado, queria apenas fazer uma brincadeira e pensava que escaparia impunemente. No entanto, a CIA (agência de inteligência dos EUA) não demorou muito para descobrir que a mensagem foi enviada de um computador do colégio de Cannock, no condado inglês de Stafford. Os agente norte-americanos alertaram, então, seus colegas do antiterrorismo britânico que, depois de uma breve investigação, descobriram a identidade do remetente. O estudante recebeu uma séria advertência dos agentes e da diretoria da escola. "Foi uma brincadeira idiota", disse hoje a diretora Heather Bowman, sublinhando que "na era eletrônica todas as comunicações são identificáveis".