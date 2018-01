Estudante iraniano joga carro contra universitários nos EUA Um estudante iraniano recém graduado pela Universidade do Sul da Califórnia, nos estados Unidos, jogou o carro que dirigia contra universitários que participavam de uma reunião no campus, na última sexta-feira, espalhando terror entre os visitantes e deixando cinco pessoas levemente feridas. Mohammed Reza Taheri-azar, 22, graduado em dezembro pelos cursos de Psicologia e Filosofia, se entregou à polícia do campus. O capitão George Hare informou que o estudante será acusado por tentativa de assassinato e porte de arma letal com intenção de matar. O FBI participará das investigações porque Taheri-azar "alegou que o ataque foi feito por vingança pelo tratamento americano dado ao muçulmano", disse o porta-voz do FBI, agente Richard Kolko. "O andamento das investigações trabalhará para confirmar isso." O incidente ocorreu logo pela tarde no centro do campus, em uma área conhecida como "O Poço", um espaço pavimentado e cercado por duas bibliotecas, um refeitório e a associação dos estudantes.