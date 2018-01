Estudante irlandesa é eleita Miss Mundo 2003 A irlandesa Rosanna Davison, 19, foi eleita Miss Mundo 2003 neste sábado, na cidade de Sanya, no sul da China. Ela concorreu com outras 105 candidatas na 53ª edição do concurso, que pela primeira vez foi realizado na República Popular da China. A nova Miss Mundo receberá US$ 100 mil como prêmio e durante um ano fará aparições públicas. Davison vai suceder a turca Azra Akin, eleita no ano passado em Londres depois que foi cancelada a competição na Nigéria, onde os distúrbios provocados por muçulmanos contrários ao concurso causaram mais de 200 mortos. Rosanna estuda arqueologia, sociologia e história da arte em Dublin, gosta de esportes, especialmente os náuticos. Ela também gosta de dança, cinema e música. Em segundo lugar, ficou a Miss Canadá, Nazanin Afshin-Jam, de origem iraniana, e, em terceiro, a Miss China, Guan Gi.