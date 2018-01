Estudante joga torta no rosto de ministro israelense Um ministro do gabinete israelense foi atingido nesta sexta-feira por uma torta, pouco antes de iniciar um discurso na Universidade Rutgers em New Brunswick, no estado americano de Nova Jersey. Natan Sharansky estava se preparando para falar a cerca de 500 alunos. Foi quando o estudante Abe Greenhouse acertou uma torta no rosto dele. Depois de se limpar, Sharansky retornou ao auditório e iniciou seu discurso afirmando que Nova Jersey possui uma comunidade que "prepara tortas muito boas". Ele falou sobre "a perspectiva judaica sobre o mapa do caminho", referência ao plano de paz para o Oriente Médio desenvolvido pelos governos dos EUA, Israel e o ex-primeiro-ministro palestino Mahmoud Abbas. Abe Greenhouse foi retirado da sala por seguranças da universidade e levado a uma delegacia de polícia, onde foi acusado de conduta desordeira. Um grupo pró-palestinos de Nova Jersey havia prometido protestar contra a presença de Sharansky, mas não se sabe se a torta fazia parte dos planos deste grupo.