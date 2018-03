Estudante mata 3 e se suicida após perseguição O estudante Ali Syed, de 20 anos, foi o responsável por uma perseguição policial ontem no Condado de Orange, Califórnia, que acabou com quatro mortos. Ele matou uma jovem na casa de seus pais, fugiu no veículo da família e começou a ser perseguido pela polícia. Quando o automóvel em que estava teve um pneu perfurado por um tiro, ele roubou um BMW que estava no semáforo e assassinou o proprietário, que já havia descido. Matou o operário de uma construção e acabou se suicidando ao ser cercado pela polícia.