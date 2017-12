Estudante se mata com tiro em escola nos EUA Um estudante se matou com um rifle na escola em que estudava em um subúrbio da Filadélfia, nesta terça-feira, 12, disseram funcionários da instituição. Nenhum outro aluno da Springfield High School, ao norte da Filadélfia, ficou ferido no incidente. O chefe de polícia de Springfield Township, Randall Hummel, disse em entrevista à imprensa que um esquadrão antibomba estava examinando o prédio da escola depois que traços de explosivos foram encontrados na mochila que o aluno usava para carregar o rifle. Hummel explicou que o estudante disparou várias vezes contra o teto de um corredor depois de assistir à primeira aula do dia. Ele então andou alguns metros antes de atirar em si mesmo. A escola foi fechada e os estudantes retirados do local. A superintendente da Springfield High School, Roseanne Nyiri, disse que cerca de dois terços dos alunos foram já haviam se reunido com seus pais por volta do meio-dia. Ela afirmou que a escola não tem detectores de metal, mas que a segurança será agora revista. Equipes de psicólogos conversariam com os alunos sobre o incidente, disse Nyiri. Em setembro outro aluno da mesma escola levou uma arma para o colégio e a mostrou a um colega. Em outubro, cinco garotas amish foram mortas quando um motorista de caminhão de leite local entrou na escola delas em Nickel Mines, na Pensilvânia, e atirou contra 10 meninas. Cinco se recuperam de seus ferimentos.