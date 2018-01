Estudantes albaneses pedem independência para o Kosovo Centenas de estudantes albaneses do Kosovo fizeram uma manifestação pacífica em Tirana, hoje, pedindo independência para o Kosovo e apoio para seus iguais. Pelo menos 28 pessoas foram mortas e centenas feridas em lutas étnicas que começaram quarta-feira, quando albaneses responsabilizaram sérvios pelo afogamento de duas crianças de sua etnia e promoveram agitações como desforra. Os manifestantes em Tirana levavam cartazes com slogans como ?Kosovo precisa de uma solução ? Independência? e ?Independência, sim. Violência, não?. ?Esta é (uma manifestação) em solidariedade a nossos parentes porque a violência sérvia continua?, afirmou Anula Tahiri, de 22 anos, estudante de medicina de Prizren, no Kosovo. ?Não queremos por os sérvios para fora mas nossa falta de status é inaceitável.? O Kosovo é administrado pelas Nações Unidas, mas permanece como parte da Sérvia. A resolução da ONU que removeu a autoridade de Belgrado sobre a província deixou a decisão final em aberto. A majoritária etnia albanesa quer a independência, enquanto os sérvios, que vêem o território como sua terra natal e o berço de sua religião, desejam continuar parte da Sérvia. O governo sérvio foi recentemente requisitado a criar uma divisão na província entre linha as linhas étnicas.