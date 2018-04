Estudantes convocam novo protesto em Taiwan

O líder das manifestações Lin Fei-fan convocou outro protesto na frente da sede da Presidência para este domingo e disse que a ocupação do prédio legislativo, que começou 10 dias atrás, não chegou ao fim. Além da reversão do pacto comercial, os manifestantes querem um compromisso de todos os legisladores sobre a implementação de um mecanismo de monitoramento para supervisionar acordos entre China e Taiwan.

"Todas as preocupações manifestadas pelos estudantes podem ser incluídas na pauta de uma reunião e o Gabinete Presidencial espera que eles irão responder positivamente [ao convite para se encontrar com Ma]", disse o porta-voz da Presidência da República Garfei Li.

Em 17 de março, centenas de estudantes invadiram o prédio legislativo no centro de Taipei e assumiram a câmara principal. Os protestos rapidamente cresceram em tamanho e força, chegando a mais de 20 mil manifestantes em seu pico.

Em uma tentativa de resolver o impasse, Ma, que também é o presidente do Partido Nacionalista Chinês, ou Kuomintang, propôs na terça-feira se reunir com os estudantes para ouvir as suas preocupações. No entanto, eles querem uma garantia de Ma que ele não tomará medidas contra qualquer legislador do partido que apoiar a causa estudantil. Fonte: Dow Jones Newswires.