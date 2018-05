Estudantes e soldados protestam em Burkina Faso

O presidente Blaise Compaore havia anunciado na última sexta-feira a dissolução do governo e a nomeação de um novo comandante do Exército, além de um novo chefe para a segurança presidencial. Mas as medidas não foram suficientes para acalmar o descontentamento da população que parece inspirada, pelo menos em parte, pelos levantes nos países árabes.

A revolta teve início da noite da última quinta-feira no complexo presidencial de Compaore em Uagadugu, a capital, quando membros da guarda presidencial começaram a disparar para o ar, exigindo o pagamento de ajuda habitacional. Hoje, soldados de várias cidades do país se juntaram à manifestação. A calma retornou a Uagadugu depois que os soldados foram pagos. As informações são da Associated Press.