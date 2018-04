Estudantes entram em conflito com a polícia na Turquia Estudantes turcos que realizavam manifestações hoje contra o governo conservador turco, de raízes islâmicas, entraram em confronto com a polícia antidistúrbio em Istambul e Ancara. A polícia dispersou cerca de cem estudantes em Ancara com gás lacrimogêneo e canhões de água. Eles responderam atirando pedras contra os agentes. Em confronto semelhante em Istambul, a polícia usou cassetetes para dispersar os estudantes, como mostraram imagens de televisão. As duas manifestações foram contra o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, a quem os estudantes acusam de não querer entrar em conversações com eles.