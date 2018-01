Estudantes espanhóis protestam contra terrorismo Estudantes realizaram um protesto hoje em Pamplona, na Espanha, depois da explosão de um carro-bomba no estacionamento atrás do principal prédio administrativo da Universidade de Navarra. O atentado, ocorrido ontem, que deixou duas pessoas feridas e causou sérios danos ao edifício, foi atribuído ao grupo separatista basco ETA. Seguindo o estilo de outros atentados recentes ocorridos na Espanha, um em um estádio de futebol e outro, nos escritórios de uma companhia petrolífera, que resultaram em 17 vítimas com machucados leves, a explosão de ontem também parece ter sido planejada para causar o mínimo possível de ferimentos. A polícia conseguiu esvaziar a área depois que um jornal basco recebeu um telefonema, às 20h30 de ontem (hora local) avisando que o carro-bomba explodiria dentro de meia hora. O telefonema informou a localização do carro e o número da placa. A imprensa espanhola informa que o veículo continha 20 quilos de explosivos, e foi detonado às 21h03.