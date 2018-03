Estudantes protestam contra Ahmadinejad

Cerca de 100 estudantes iranianos aproveitaram que o presidente Mahmud Ahmadinejad fazia um discurso na Universidade de Teerã e realizaram ontem um protesto contra seu governo. Os manifestantes se concentraram em frente à sala onde Ahmadinejad estava fazendo a palestra. Eles queriam apresentar ao presidente suas reivindicações. No entanto, a polícia do campus impediu o acesso dos estudantes, que chamaram o líder iraniano de "ditador". Os policiais não reprimiram o protesto, mas outros grupos de estudantes, simpatizantes de Ahmadinejad, entraram em confronto com os manifestantes. O presidente falou durante cerimônia que marcou o início do ano letivo na Universidade e não mencionou os incidentes. No discurso, Ahmadinejad criticou o governo do presidente dos EUA, George W. Bush, e convidou as autoridades americanas a visitar a Universidade de Teerã. "Convido Bush, o reitor da Universidade Columbia e os reitores de outras universidades americanas a discursarem na Universidade de Teerã e aprenderem como se recebe um convidado", afirmou Ahmadinejad, referindo-se às críticas que sofreu durante uma conferência na Universidade Columbia, em Nova York, no mês passado. Na ocasião, Ahmadinejad teve de engolir os comentários do reitor Lee Bollinger, que afirmou que o presidente iraniano se comportava como um "ditador cruel e mesquinho".