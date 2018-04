Estudantes protestam contra reformas na França Milhares de secundaristas e universitários fizeram manifestações na quinta-feira em cidades de toda a França contra uma reforma educacional que, segundo eles, levará à privatização das melhores universidades. Esse é mais um desafio ao programa de reformas do presidente Nicolas Sarkozy, eleito neste ano. A entidade estudantil Unef disse que 48 das 85 universidades francesas pararam total ou parcialmente, na maior paralisação desde o início dos protestos, no começo do mês. Em Paris, cerca de 12 colégios também aderiram ao movimento, segundo a entidade. Uma lei aprovada em julho dá às universidades maior grau de autonomia universitária, mas também permite um maior financiamento privado. As entidades estudantis dizem que isso permitiria que as grandes corporações ditassem os rumos dos cursos e financiassem apenas algumas poucas instituições de elite. O governo afirma que o movimento tem motivação política, e Sarkozy se recusou nesta semana a retomar o debate. " Não à privatização", gritavam os estudantes em uma manifestação com forte policiamento em Paris. Os organizadores disseram ter reunido 5.000 estudantes; a polícia diz que foram 2.400. Em Lyon, segunda maior cidade do país, havia 4.000 participantes. Foram registrados também cerca de 2.000 em Bordeaux e 1.000 em Rennes. As manifestações estudantis coincidem com uma greve de transportes, que chegou ao nono dia, mas está perdendo fôlego, já que a maioria dos ferroviários finalmente decidiu voltar ao trabalho. Eles protestavam contra uma reforma previdenciária que extingue privilégios de funcionários públicos. Membros do governo temiam que a greve dos transportes e a dos estudantes acabassem se unindo num efeito bola-de-neve que englobaria outros setores contra as reformas. Sarkozy diz que a reforma universitária é essencial para acabar com anos de negligência no ensino superior. As universidades francesas decaíram nos rankings internacionais nos últimos anos. Muitas estão superlotadas, sem verbas, com instalações ultrapassadas e perdendo seus melhores quadros para empregos mais bem pagos no exterior. Até alguns intelectuais influentes de esquerda apoiaram a reforma do governo e criticaram o movimento estudantil.