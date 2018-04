Estudantes protestam em ato anti-Pinochet Dezenas de estudantes interromperam ontem uma manifestação em memória dos 24 anos do plebiscito que determinou a saída do ditador Augusto Pinochet do poder, em 1988. Com cartazes e um alto-falante, eles gritavam contra a Concertação - coalizão de centro-esquerda que governou o Chile da queda do ditador até 2010. Alguns disseram que tentarão boicotar a eleição municipal do dia 28.