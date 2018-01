Estudantes protestam, nus, nas ruas de Berlim Cinqüenta estudantes tiraram as roupas e foram às ruas de Berlim, enfrentando a temperatura glacial desta sexta-feira, para protestar contra os planos do governo de cortar o financiamento das universidades. Com cartazes dizendo ?Damos as camisas de nossos corpos?, os estudantes, homens e mulheres, desfilaram pelo mercado de Natal em torno da Igreja Memorial Kaiser Guilherme, dando duas voltas ao redor do monumento.