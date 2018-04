Estudo aponta genes como maior causa da obesidade infantil A dieta e o sedentarismo têm um papel bem menor que a genética no que diz respeito à obesidade infantil, segundo um estudo britânico feito com gêmeos e publicado na quinta-feira. Em artigo na revista American Journal of Clinical Nutrition, os pesquisadores concluíram, após analisar mais de 5.000 pares de gêmeos, que os genes respondem por cerca de três quartos das diferenças no diâmetro da cintura e no peso de uma criança. "Ao contrário da pressuposição disseminada de que o ambiente familiar é o fator-chave em determinar o ganho de peso, descobrirmos que esse não era o caso", disse Jane Wardle, diretora de pesquisas sobre câncer do Centro do Comportamento da Saúde do Reino Unido, responsável pelo estudo. Pesquisas anteriores citavam os problemas ambientais como maior causa da obesidade, um problema mundial e que, na idade adulta, pode levar ao desenvolvimento da diabete tipo 2, de câncer e de problemas cardíacos. A Organização Mundial da Saúde estima que cerca de 400 milhões de pessoas no mundo sejam obesas, metade delas com menos de cinco anos de idade. A equipe britânica avaliou gêmeos idênticos, com a mesma composição genética, e os comparou com gêmeos bivitelinos, que só têm metade dos genes iguais. Uma análise estatística concluiu que as diferenças no índice de massa corporal e na circunferência abdominal das crianças eram em grande parte (77 por cento) consequência dos genes, e apenas 23 por cento consequência do ambiente. "Esses resultados não significam que uma criança com uma alta dose de 'genes suscetíveis' vá ficar inevitavelmente acima do peso, e sim que a sua carga genética lhe dá uma predisposição maior", disseram os pesquisadores. "Este estudo sugere que é errado depositar toda a culpa pelo ganho excessivo de peso de uma criança sobre os pais", disseram os pesquisadores. (Reportagem de Michael Kahn)